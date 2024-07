3 queijos excêntricos que valem a pena experimentar

O queijo é um dos alimentos mais adaptáveis na cozinha, podendo fazer parte de sanduíches, massas, bolos, sobremesas, pães, pizzas, petiscos, quitutes, carnes e muitos outros preparos. Alémde poder ser utilizado de várias formas, o queijo também possui diversas formas de ser feito, o que permite a criação de muitos tipos. O setor queijeiro no Brasil é um exemplo disso, com queijos excêntricos artesanais e totalmente autorais que valem muito a pena conhecer.

Débora Pereira, especialista no alimento e colunista do Paladar sugere exemplares na matéria ‘Para mais emoção, fuja do queijo padrão’; conheça três deles a seguir:

Queijo Rubi

Esse é um queijo produzido pela Estância Silvânia, que fica em Caçapava - SP, feito com leite cru. O nome rubi é dado pela coloração avermelhada da casca, adquirida por meio da lavagem em licor de beterraba. Contém mofo branco na parte externa e interior macio.

Queijo Doble Chapa

O Doble Chapa é de autoria da Terroir da Vigia, que fica em Santana do Livramento - RS, na fronteira do Brasil com o Uruguai. O queijo é feito com leite de ovelha e de vaca, que são processados separadamente e rendem duas texturas e sabores diferentes em um só.

Queijo Menir

Exclusivo da queijaria Revivas, que fica em Petrolina - PE, o Menir é um queijo excêtrico mofado lático que é enformado em um pano, o que confere uma aparência de pedra, mas apresenta uma consistência surpreendentemente macia na parte interna.