Drinques inspirados em pratos vira tendência; conheça

Embora bebidas alcoólicas, em especial coquetéis, envolvam o uso de frutas em pedaços e especiarias, elas estão longe de serem consideradas alimentos. No entanto, é inegável que nos últimos anos uma nova tendência tem ganhado força, são os drinques inspirados em pratos culinários.

De acordo com a revista Punch, o famoso e clássico Blood Mary (que tem entre seus ingredientes itens que normalmente entram em pratos, como salsão, molho inglês, tomate, entre outros) é um dos exemplos mais clássicos disso, mas o que pode se encaixar como pontapé inicial é uma adaptação do Old-Fashioned criada em 2007, que utiliza bourbon saborizado com bacon.

Comida líquida

A popularização desse modo de fazer drinques passa pelo que a especialista Jaya Saxena chama de inversão de fórmula, visto que as bebidas têm apresentado um gosto que se aproxima muito dos pratos nos quais foram inspiradas, e não apenas infundem algumas características, podendo até mesmo se classificar como ‘comida líquida’.

“O [coquetel] Zaru Soba, feito no Danico in Paris, usa pepino e tomate junto com molho de soja e leite de soja para evocar caldo de macarrão, enquanto o Lilistar, do Brooklyn, tem coquetéis inspirados em um cachorro-quente (com picles fritos e molho ranch)”, exemplifica.

Viral no TikTok

Um dos sinais de que essa tendência tem tomado cada vez mais força é que há um coquetel do tipo que se tornou viral no TikTok, uma das plataformas online que mais sintetiza os comportamentos, o modo de pensar, falar, usar e consumir da geração atual (que leva o termo ‘gen z’ ou ‘geração z’).

Em meio aos milhares de vídeos circulando nessa rede social, não é raro encontrar usuários postando e compartilhando receitas de bebidas como Sour de melão com presunto ou Martini feito com canja de galinha. Confira um exemplo no vídeo abaixo:

Presente nos melhores bares do mundo

Até mesmo alguns dos melhores bares do mundo eleitos pelo 50 Best Bars contam com drinques autorais que se enquadram nessa categoria. Um deles é o Double Chicken Please, localizado em Manhattan, Nova Iorque (EUA), classificado como o segundo melhor bar do mundo em 2024 e o primeiro melhor da América do Norte em 2023.

A casa conta com uma cartela de drinques inteiramente inspirada em pratos conhecidos, rendendo exemplares exóticos como Waldorf Salad e Cold Pizza.