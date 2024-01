Carne de panela com bastante caldo e legumes deliciosos sempre fica uma delícia. Seja em cubos, desfiada ou até mesmo com uma peça inteira, é um prato fácil de fazer com receitas simples, práticas e que ficam muito saborosas. Confira três receitas de carne de panela para testar em casa:

Carne de panela com batata: A chef Janaína Rueda, do Bar da Dona Onça, ensina o passo a passo para esta carne de panela com batata-doce, legumes e arroz soltinho. Veja a receita aqui. Carne de panela desfiada: Uma carne de panela diferente, que leva pinhão, bacon e cachaça. Quando a carne é assada na panela de pressão, ela se desfia, absorvendo ainda mais o sabor dos ingredientes que a acompanham. Como fazer esta receita da chef Helô Bacellar aqui. Carne de panela com legumes: Esta carne de panela com batatas e cenoura ao estilo estadunidense fica uma delícia, com um pedaço grande de carne acompanhado de legumes e líquido de cozimento. Confira o passo a passo do prato aqui.