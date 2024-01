Prática e com diversas possibilidades de preparo, a carne moída é excelente alternativa para o almoço ou o jantar, seja para refeições mais despojadas - como sanduíches - ou as mais elaboradas - como o polpetone. Para não errar na cozinha, a gente te dá cinco dicas para a carne moída perfeita, de acordo com a chef Helô Bacellar. Confira!

Para uma boa carne moída, aposte nos cortes patinho, coxão mole e acém. Sempre moa a carne sem os nervos e o excesso de gordura do corte. Para conservar a qualidade da carne, nunca a mantenha na geladeira por mais de dois dias. A carne precisa de espaço! Utilize uma panela larga, com bordas não muito altas, para preparar a carne moída. Desse modo, ela vai se dourar rapidamente e manterá sua suculência. Quanto menos água, melhor. A água que a própria carne solta já é suficiente para cozinhá-la. Não acrescente água a não ser que vá cozinhar batatas ou outros vegetais junto à carne.

Coloque essas dicas em prática com cinco receitas deliciosas com carne moída.