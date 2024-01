O filé mignon é um corte de carne muito saboroso e macio. Ele é retirado da parte superior traseira do boi, contendo pouca gordura e muita suculência. O medalhão de filé mignon é sua forma de preparo mais conhecida, mas sua versatilidade e facilidade de preparo possibilitam que você cozinhe os mais diversos tipos de pratos, desde grelhados a macarronadas e sanduíches. Para você testar na prática, separamos cinco receitas de filé mignon fáceis e ótimas para fazer em casa!

Beirute de filé mignon

Beirute de filé mignon Foto: Luís Vinhão/Divulgação

Perfeita para um jantar mais preguiçoso ou para aproveitar com a criançada, este beirute de filé mignon fica pronto em apenas três passos. Rende um sanduíche bem completo e muito recheado que pode ser partilhado ou não, dependendo da fome. A dica do chef é comer com batatas fritas de acompanhamento.

Confira a receita

Strogonoff de filé mignon

Strogonoff de filé mignon Foto: Wellington Nemeth/Divulgação

O bom e velho estrogonofe é um clássico delicioso. Quando acompanhado de arroz e batata frita, então, nem se fala! Esta receita simples e deliciosa de estrogonofe de filé mignon leva apenas dez ingredientes, entre eles creme de leite fresco, catchup, mostarda e páprica doce, e fica pronto em apenas cinco passos.

Confira a receita

Filé mignon com queijo brie

Filé mignon com brie Foto: Gladstone Campos/Divulgação

Filé mignon já é tudo de bom, quando servido com um delicioso queijo brie maçaricado e bem derretido, fica melhor ainda! O preparo leva um marinado delicioso para o filé, com vinho, manteiga e caldo de carne. Para servir, a sugestão do chef é acompanhar o bife com um cremoso risoto de parmesão, que a gente te ensina a fazer aqui.

Confira a receita

Tagliolini com ragu de filé mignon

Tagliolini com ragu de filé mignon Foto: Raul da Mota/Divulgação

A macarronada de domingo pode ficar ainda mais especial com este ragu de filé mignon com vinho tinto, molho de tomate e caldo de legumes servidos com macarrão tipo tagliolini. Surpreenda a família no almoço de domingo com esta receita fácil de macarrão a bolonhesa diferente.

Confira a receita

Tartar à moda asiática

Tartar à moda asiática Foto: B.O Studios - Bruna Ortiz e Fabrício Heise/Divulgação

Para quem adora um prato de carne frio e de qualidade, este tartar é para você! Com filé mignon picado na faca, especiarias típicas da culinária asiática e crispy rice para servir, um arroz frito que, combinado ao tartar, dá crocância e ainda mais sabor ao prato.

Confira a receita