São Paulo tem tudo para se tornar uma região reconhecida pela produção de vinho e o plano já entrou em ação com produtores e o governo do Estado lançando o projeto para concretizar a rota do vinho, como mostra a matéria de Matheus Mans, no Paladar.

A produção de vinho no estado nunca esteve tão em alta. Segundo o Instituto de Economia Agrícola (IEA), o cultivo da uva aumentou oito vezes em 2023, com 64 mil pés plantados, contra 7,8 mil em 2022. Além disso, 40 novas vinícolas foram inauguradas no ano passado, aumentando o total para 250. É nesse cenário promissor que produtores de vinho e o governo do Estado estão lançando o projeto para concretizar a Rota do Vinho.

Em um primeiro momento, a expectativa é que a rota do vinho no interior paulista atraia mais turistas. Afinal, o enoturismo só cresce e estima-se que, em 2023, esse estilo de visitação tenha movimentado US$ 85,1 bilhões, segundo a consultoria Future Market Insights Global. Confira abaixo, três vinícolas que oferecem enoturismo e que você não pode deixar de conhecer:

Vinícola Guaspari

A vinícola, que fica no Espírito Santo do Pinhal, no lado paulista da Serra da Mantiqueira, oferece um espaço decorado com temas da Toscana. De olho no enoturismo, o local ampliou a sua capacidade para receber até 300 pessoas, em experiências que começam com os menus harmonizados com seus próprios vinhos, degustações no wine bar e até cavalgadas, em um roteiro que inclui também visita ao vinhedo e à vinícola. Saiba mais.

PUBLICIDADE

Onde: R. Pedro Ferrari, 300 - Parque dos Lagos, Espírito Santo do Pinhal. (19) 3661-9191. 9h/18h. Reservas de passeios pelo site: https://www.vinicolaguaspari.com.br/enotour/index/reserva/.

Vinícola Villa Santa Maria

A vinícola, localizada em São Bento do Sapucaí, tem 90 hectares e recebe por volta de 55 mil turistas por ano. Atualmente, 70 mil parreiras produzem vinhos de inverno dos tipos Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Merlot, Syrah, e Viognier.

O lugar oferece tours pelos vinhedos, com explicações sobre a produção dos vinhos. Ainda existe a possibilidade de experimentar uma degustação guiada, fazer um piquenique e provar alta gastronomia com o menu de seis tempos do restaurante da vinícola.

PUBLICIDADE

Onde: Estr. Mun. José Theotônio Silva, S/N - Bairro do Baú, São Bento do Sapucaí. (12) 99633-0222. 11h/17h (fecha seg. e ter.). Reservas pelo site: https://villasantamaria.com.br/faca-sua-reserva-e-agende-a-visita-para-uma-experiencia-prazerosa/.

Vinícola Marchese di Ivrea

Também no interior de São Paulo, em Ituverava, a vinícola Marchese di Ivrea oferece aos visitantes um passeio completo pelos vinhedos, pela fábrica e pela destilaria. Na sequência, ocorre a degustação harmonizada dos rótulos, seguida pelo almoço tradicional típico da Toscana: a Bistecca alla Fiorentina. Os vinhedos são compostos por clones das castas Sangiovese, Nebbiolo e Moscato Giallo, importadas da Itália e adaptadas com sucesso nas terras paulistas.

PUBLICIDADE