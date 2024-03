‘Toscana brasileira’: conheça o lugar que conta com uma rota incrível de vinhos, azeites e queijos

Situado na região da Serra da Mantiqueira, a 185 quilômetros de distância de São Paulo capital, São Bento de Sapucaí é um lugar muito conhecido pela Pedra do Baú, que recebe diariamente visitantes para apreciar a vista que uma altitude de 1.950 metros proporciona da área.

Entretanto, o local não se resume apenas a isso e o título popularmente atribuído de ‘Toscana brasileira’ sintetiza as delícias que a região tem a oferecer, como vinhos, queijos, cervejas e azeites. A região alta e fria é propícia para o cultivo de uvas que, por sua vez, integram a produção local de vinhos, fomentando o enoturismo.

É por lá que se encontra a Vinícola Villa Santa Maria, cujos 90 hectares recebem por volta de 55 mil turistas por ano e contém, atualmente, 70 mil parreiras que produzem vinhos de inverno dos tipos Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Merlot, Syrah, e Viognier.

A cidade também conta com a Oliq, produtora de azeites. Com mais de 10 mil pés de oliveiras de tipos diferentes, a área pode ser visitada pelo valor de R$ 59 por pessoa, com direito a vista das plantações e dos maquinários, além da degustação de nove tipos diferentes de azeite, tanto de forma pura quanto misturados a bolos, frutas e pães.

Conheça mais sobre as rotas gastronômicas da região através da matéria ‘São Bento do Sapucaí além da Pedra do Baú: conheça rota do azeite e do vinho’, por Ana Lourenço, disponível aqui.