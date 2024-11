Essa combinação de alimentos é um truque para refeições mais saudáveis

O feijão, assim como outras leguminosas, é uma excelente fonte de ferro. No entanto, o ferro presente nesses alimentos, chamado ferro não-heme, não é tão bem absorvido pelo corpo quanto o ferro das carnes. É aí que entra a vitamina C, presente em frutas como laranja, acerola e limão, que transforma o ferro vegetal em uma forma mais solúvel e facilmente absorvível pelo organismo.

“A vitamina C também reduz o impacto de substâncias como os fitatos, que podem dificultar a absorção de minerais essenciais”, explica Lara Natacci, nutricionista da DietNet. Estudos indicam que essa combinação pode aumentar em até quatro vezes a absorção de ferro. As informações são do caderno Saúde, do jornal O Estado de S. Paulo.

Por que o ferro é essencial?

O ferro desempenha papéis importantes no corpo, como o transporte de oxigênio pelas células e o fortalecimento do sistema imunológico. Baixos níveis do mineral podem levar a sintomas como cansaço excessivo, dificuldade de concentração e até anemia.

Consumir feijão junto a frutas cítricas é uma maneira prática e saborosa de garantir uma quantidade adequada desse nutriente no dia a dia. E as opções são muitas: frutas como sobremesa, sucos ou até saladas podem complementar a refeição de forma deliciosa e funcional.

Dicas para incluir na rotina

Uma forma simples de aproveitar os benefícios é espremer um pouco de limão sobre pratos com feijão ou incluir rodelas de laranja em saladas. Para os fãs de sucos, a acerola é uma ótima pedida para acompanhar o almoço, garantindo uma dose extra de vitamina C.

Feijão e frutas cítricas são mais do que uma combinação deliciosa: juntos, eles contribuem para uma alimentação mais nutritiva e ajudam a prevenir problemas de saúde relacionados à falta de ferro.

