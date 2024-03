Sábado e quarta-feira são os dias oficiais de feijoada em São Paulo. Por vezes, servida em buffet, outras em pratos feitos, a verdade é que essa delícia é figurinha carimbada nos cardápios de muitos restaurantes brasileiros. Mas e para quem não quer sair de casa, como faz? Não se preocupe, caro leitor, a gente separou cinco das melhores feijoadas de SP que fazem entrega a domicílio para você não passar vontade!

Bolinha

Um clássico das feijoadas paulistanas, a casa foi inaugurada em 1946 e serve sua feijoada todos os dias. A feijoada magra para duas pessoas custa R$ 305, incluindo costela suína, carne seca, linguiça portuguesa, paio, lombo, língua bovina e guarnições diversas - como torresmo, couve, arroz e bisteca. A feijoada tradicional tem o mesmo valor da magra, mas inclui pé, rabo e orelha ao combo. As porções individuais de ambas saem a R$ 206 cada.

Você pode garantir os seus pratos através do delivery próprio do Bolinha pelo telefone (11) 3061-2010 e site, ou no aplicativo de entregas IFood.

Onde

Avenida Cidade Jardim, 53 Jardim Europa - Itaim Bibi

Nelito Bar e Restaurante

Às quartas, sábados e domingos, feijoada é o prato do dia na casa. Com opções de pequena, média e grande, seu valor varia de R$ 48 a R$ 140. Nos mesmos dias, você pode garantir uma porção crocante de torresmo (R$ 32).

As entregas são feitas via IFood ou no telefone (11) 3877-0126 - neste caso, somente retirada.

Onde

R. Mário, 75 - Vila Romana

Dinho’s

Especializado em grelhados, feijoada e cozinha internacional, o restaurante serve as feijoadas light (R$ 382) e tradicional (R$ 382), com a opção de pedir porção extra de feijão preto por R$ 35 e “pertences da feijoada” por R$ 55 reais cada - incluindo carne seca, lombo, costelinha, paio, linguiça portuguesa, rabo, pé, orelha e língua.

As entregas são feitas via IFood ou em seu delivery próprio.

Onde

Rua Professor Azevedo Amaral, 70 - Jardins

Alameda Santos, 86 - Paraíso

Jiquitaia

A feijoada light ou completa sai a R$ 81 e é servida apenas aos sábados, o que varia de uma opção a outra são as carnes servidas junto ao feijão. Para petiscar, vale a pena apostar na porção de torresmo por R$ 42.

As entregas são feitas via IFood ou em seu delivery próprio.

Onde

Rua Professor Azevedo Amaral, 70 - Jardins

Tordesilhas

Para começar os trabalhos, o caldinho de feijão preto com torresmos (R$ 39) é uma excelente pedida todos os dias. No caso da feijoada (R$ 102), é servida apenas aos sábados.

Para pedir, basta entrar no IFood. Pedidos pelo (11) 3107-7444 são somente para retirada e garantem 5% de desconto no valor final da compra.

Onde

Alameda Tietê, 489 - Jardim Paulista