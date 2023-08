Um dia com Nigella Lawson: o que a chef gosta de beber e comer?

Nigella Lawson Foto: Reprodução

A escritora e chef de televisão, Nigella Lawson, compartilhou detalhes íntimos de sua rotina de domingo com o The Guardian. Embora não seja adepta de dormir até tarde, ela inicia seu dia regando as plantas antes de se aconchegar na cama com uma xícara de café.

Os domingos de Nigella são frequentemente passados na companhia de amigos. Seja sendo mimada com pratos preparados por eles ou assumindo o comando da cozinha.

Quando decide cozinhar, o frango assado é uma escolha comum, acompanhado de uma salada de batata tradicional com pepino, alcaparras, azeite e vinagre - uma receita passada de geração em geração em sua família. Ela menciona, com um tom brincalhão, que apesar das alegações de amigos sobre evitar carboidratos, eles nunca resistem à sua salada.

As bebidas também têm seu lugar de destaque em sua rotina. Seja uma mistura refrescante de Prosecco, San Pellegrino Limonata, tequila e flor de sabugueiro ou uma margarita clássica. E enquanto se dedica a essas delícias, uma playlist repleta de hits disco e Motown embala o ambiente.

PUBLICIDADE

Finalizando o dia, a chef se acomoda com batatas fritas e uma bebida leve, reforçando sua preferência por comer em vez de beber.