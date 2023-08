Chef Roberta Ciasca abre novo espaço em casarão centenário no Rio de Janeiro

Casarão centenário renasce no Rio de Janeiro Foto: Imagem: reprodução instagram @

Com um alto pé-direito, janelões e jardins, o casarão no Rio de Janeiro foi o espaço escolhido para o restaurante vegetariano da chef Roberta Ciasca. Depois de funcionar somente em um espaço colaborativo e atuar somente com delivery, o Brota renasce na Rua Conde de Irajá, se tornando uma atração do Reduto.

A sugestão da chef para o restaurante é que as pessoas compartilhem e provem diversos sabores em uma só visita. O cardápio conta com diversos sabores, como por exemplo, polenta cremosa de fubá de milho crioulo e parmesão, chilli vegano, bolinho de batata-baroa e vagem de tempero indiano, e muito mais.

Para as bebidas, segundo o portal CNN, vinhos naturais e orgânicos e drinques autorais fazem parte do menu, como o número 3, que reúne vodka, cadamomo, suco de pepino, hortelã e água com gás.

O Brota Restaurante está localizado na Rua Conde de Irajá, 98, Botafogo, Rio de Janeiro. Horário de funcionamento: terça a quinta, das 18h30 às 23h; sexta e sábado, da 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h. Não abre às segundas-feiras.