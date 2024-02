Vai fazer bacalhau na Páscoa? Veja dicas de acompanhamentos

O bacalhau perfeito, de acordo com as orientações do guia elaborado por Luigi Di Fiore, envolve a escolha cuidadosa do peixe e uma dessalga prolongada. Durante o preparo, é importante lembrar que este alimento permite diversas combinações.

Para além de garantir um bacalhau saboroso, é possível contar com as sugestões de acompanhamentos fornecidas por Abner Almeida, especialista no assunto.

Azeite (pode caprichar!)

Batatas

Ovos

Cebola

Azeitona

Embora esses ingredientes sejam comuns para combinar com as postas de bacalhau, o especialista amplia as opções ao mencionar o pimentão, espinafre, brócolis ou a vagem.

Além das combinações mais tradicionais, Abner sugere ainda alternativas como linguiça de porco, camarão e presunto carma, que, apesar de menos convencionais, podem ser saboreadas junto ao bacalhau. Saiba mais.