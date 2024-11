Nem acelga, nem escarola: descubra a verdura que faz bem para o cérebro

A inclusão de folhas verdes na alimentação tem sido recomendada por gerações. Agora, estudos da Universidade de Rush, em Chicago, junto ao Centro de Pesquisas em Nutrição Humana de Boston, confirmam: o consumo de vegetais como couve, espinafre e alface pode ajudar a preservar a saúde do cérebro e adiar o envelhecimento cognitivo.

Em uma análise com cerca de mil idosos, a ingestão diária de folhas verdes mostrou-se capaz de adiar em até 11 anos o declínio mental. As informações são do Estadão, em matéria de Marcelo Levites para o Estadão, na editoria Saúde.

Esses vegetais são ricos em nutrientes como a luteína, a filoquinona e o folato, componentes que, segundo o estudo, contribuem para reduzir o impacto do envelhecimento na memória e na atenção. E o melhor: é possível aproveitar a couve em diversas receitas simples saborosas e práticas para incluir esses benefícios na rotina.

Bambá de couve

Quer experimentar a couve, mas não tem muito tempo? Essa receita de bambá de couve do chef Marco Aurélio Sena, do Tantin Bar, é para você que procura um prato delicioso e, ao mesmo tempo, prático e fácil. Confira ao clicar aqui.

PUBLICIDADE

Bambá de couve Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Suco de couve com laranja, batata doce e gengibre

Se você está com tempo, que tal preparar a receita do nutricionista Lucas Alves Deienno de suco de couve com laranja, batata doce e gengibre? Ela é uma opção perfeita para o seu café da manhã. Clique aqui e veja a receita completa.