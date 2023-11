Você sabe como escolher o panetone perfeito para o Natal? Chef dá dicas essenciais

Com o Natal cada vez mais perto, a procura por panetones aumenta, mas será que você sabe escolher um bom produto e selecionar os melhores preços?

Adquirir o melhor panetone não é uma tarefa fácil, mas há maneiras de conseguir o pão natalino seguindo algumas dicas.

Ao paladar, a chef Tássia Magalhães, comandante do Nelita e do café-confeitaria Mag Market, conhecida por ser uma das maiores especialistas em panetone do Brasil, contou como escolher o melhor panetone.

Segundo Tássia, antes de comprar o pão é preciso ter em mente que você está buscando textura, sabor e aroma. “Enquanto o panetone vai se desmanchando na boca, é preciso sentir a textura leve, aveludada e um sabor delicado”.

Para chef, seguir essa tríade é essencial para ter o melhor panetone. A massa não pode ser mole, gosmenta ou embatucada. Já o sabor deve ser adocicado, frutado e com notas de mel.

Receitas testadas e aprovadas

