Você conhece a origem desses 3 pratos típicos brasileiros?

A culinária brasileira é uma das mais diversas do mundo e conta com origens de todas as partes, trazendo consigo costumes e culturas dos povos indígenas, africanos, europeus e de várias outras etnias.

Muitas receitas estrangeiras fazem parte do cardápio cotidiano do Brasil, já outras passaram por adaptações. E ainda têm aquelas que foram criadas no nosso país, mas que todos pensam que vêm de fora, conforme revela o Guia Michelin.

O famoso pão francês, por exemplo, é uma dessas receitas. O pão queridinho dos brasileiros nasceu aqui e não costuma ser encontrado na França. O que acontece, na verdade, é que esse quitute foi inspirado em um pão francês, que mais tarde deu origem à baguete.

Outro prato que tem cara de estrangeiro é o espaguete à bolonhesa, que com certeza é do Brasil, já que não existe espaguete com molho de tomate e carne moída em Bolonha, aliás, em nenhum lugar da Itália. O prato surgiu como uma releitura do “ragù alla bolognese”, um molho de tomate que leva carne bovina. Ele só é servido com tagliatelle (massa longa e plana, em forma de ninhos) ou lasanha.

O bife à parmegiana é mais um brasileiro que se passa por italiano. Um filé à milanesa ou uma berinjela gratinada ao molho é o máximo que se encontra na Itália. A versão de bife, empanado e frito, coberto com molho de tomate e queijo é extremamente brasileira.