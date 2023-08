Por que o Guia Michelin está de volta ao Brasil?

Devido a pandemia de covid-19, o trabalho da equipe de inspetores do Guia Michelin foi impactado, assim como as capacidades financeiras e operacionais. Por isso, em 2022 a seleção de restaurantes do guia no Rio de Janeiro e São Paulo foi paralisada temporariamente.

O contexto da pandemia impossibilitou que os inspetores avaliarem de forma justa a seleção de restaurante das cidades. Com isso, a empresa tomou a decisão de suspender temporariamente as atualizações das seleções de restaurantes no Brasil. No entanto, os estabelecimentos brasileiros selecionados continuarão a ser promovidos com suas distinções nas plataformas digitais do Guia Michelin, em site e aplicativos.

Agora, o Guia está de volta ao Brasil e os restaurantes recomendados serão selecionados de forma independente pelas inspetoras e inspetores do Guia Michelin seguindo a metodologia histórica e universal, implantada pela primeira vez no Brasil em 2015. O retorno das atividades do guia no Brasil conta com o apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Prefeitura da Cidade de São Paulo, por meio das Secretarias de Turismo. Confira todos os detalhes do retorno na matéria do Paladar que explica mais detalhadamente.