Você sabe o que é Amazake? Conheça a comida japonesa que ficou famosa no Brasil

Pratos de origem nipônica têm sido introduzidos Brasil através de festivais tradicionais. Um deles é o Festival do Japão, que acontece há pouco mais de 20 anos em São Paulo. O festival é um dos responsáveis por apresentar o amazake aos brasileiros, uma espécie de mingau à base de arroz com textura pastosa.

O prato teve sua origem no Período Kofun (250 d.C. - 538 d.C.) e consistia em arroz cozido por longas horas fermentado com koji - um fungo que também é utilizado no processo de fermentação do shoyu e do missoshiro de acordo com o UOL.

Seu consumo foi continuado ao longo dos séculos e hoje, com o aumento de sua popularidade para as gerações mais novas, se apresenta de uma nova forma: industrializado e disponível nas prateleiras dos mercados japoneses, podendo até ser encontrados em empórios no bairro da Liberdade, em São Paulo.