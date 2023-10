Receita de macarrão frito viraliza nas redes sociais; confira três formas de preparo d

Uma das principais características da rede social mais utilizada pela geração Z, o TikTok, é viralizar e replicar tendências, seja de estilo de peças de roupa, cortes de cabelo, danças variações de conteúdo humorístico e até mesmo comidas e bebidas.

A bola da vez no âmbito culinário tem sido o macarrão. Mas, ao contrário do que se pensa, o alimento não é preparado da forma convencional, cozido e acompanhado de algum tipo de molho com queijo e alguma proteína. O macarrão que vem sendo protagonista dos vídeos de tantos usuários da plataforma é frito na AirFryer, temperado e consumido como se fosse um salgadinho.

O petisco pode ser considerado um ‘crime’ para os fiscais da culinária italiana, mas se tem uma coisa que os internautas mostram através dessa invenção é que um único alimento tem potencial para virar diversos pratos, basta incorporar criatividade às receitas.

Tendo isso em vista, o Paladar reuniu, nesta matéria, mais três formas diferentes de fazer macarrão, para expandir ainda mais as possibilidades do alimento. Confira abaixo:

Farfalle carnaval

Nesta receita, o macarrão divide espaço com as amêndoas, folhas e salmão defumado em uma deliciosa e colorida salada. As instruções de como fazê-la estão aqui.

Farfalle com salmão e amêndoas Foto: Rebecca Gigli Buonano

Espaguete ao sugo gratinado

essa receita é ideal para quem deseja espantar o frio nas noites geladas sem abrir mão de uma refeição saborosa. Neste caso, o cozimento final da massa fica por conta do forno. Veja o passo a passo aqui.

Espaguete ao sugo gratinado Foto: Restaurante Carat

Farfalle chips churros

Surpreendentemente o macarrão também pode protagonizar receitas doces. Aprenda a receita de churros de macarrão do chef Gabriel Pavan acessando aqui.