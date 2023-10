Festival Itália Mia: confira a programação completa do evento

No início do mês de novembro, entre os dias 3 e 5, a cidade de Belém, do Pará, promoverá uma grande programação gratuita para celebrar a cultura da Itália com muitas exposições artísticas, cinema, dança, música e gastronomia.

O evento feito em parceria do Grupo Liberal com a embaixada da Itália no Brasil acontece na Estação das Dorcas e o público interessado em comparecer poderá experimentar delícias como risotos, pizzas, sorvetes, lasanhas, pães, espaguetes e outras iguarias típicas.

“Dentro do Festival Itália Mia existe um espaço gastronômico no qual vamos ter 15 estandes envolvidos nessa arte gastronômica do beber e comer bem. O projeto acabou tendo mais visibilidade, então o nosso propósito é sempre trazer diversidade de uma edição para outra. Para que, com isso, a experiência do público visitante e cada edição, realmente, tenha um sabor único”, afirma Aurélio Oliveira, coordenador do festival.

Ainda, o festival contará com as atrações musicais de Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção, Alba Maria e o Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música, além de apresentações de dança tradicional, exibição de filmes clássicos e contemporâneos e a exposição de Giovanni Gallo & Museu do Marajó.

Confira a programação completa dos três dias de festival no site oficial do Grupo Liberal, que pode ser acessado aqui.

