We Coffee lança combo exclusivo inspirado no filme ‘Meninas Malvadas’; veja preço

Tons de rosa tomaram conta das unidades da We Coffee depois que a loja anunciou o combo “Burn Box” disponível no cardápio desde o dia 8 de janeiro, que remete ao mundo de ‘Meninas Malvadas’.

A novidade é composta pelo croissant recheado com salame e queijo, o ‘Is Croissant a Carb?’ (R$ 22); a bebida Pink Fetch (R$ 26) com baunilha e framboesa; além do café espresso The Plastics (R$ 18) com calda de morango e o mousse de chocolate Entremet Kiss (R$ 23).

Nas publicações do Instagram oficial da empresa, a We Coffee também convida o cliente a explorar os ambientes das filiais do MorumbiShopping, Ibirapuera e Paulista, que ganharam um espaço temático cheio de cores e iluminação.

Apesar dos produtos terem suas vendas individuais, ao adquirir o combo você ainda ganha um botton personalizado. Além disso, comprando acima de 80 reais na loja em conjunto com qualquer produto Mean Girls, fica disponível ao cliente a cartela de stickers.