‘Wonka’ estreia nesta quinta; confira mais indicações de filmes para quem gosta de gastronomia

O chocolate é mais tendência do nunca e nesta quinta-feira, 7, estreia o filme ‘Wonka’, que conta a história sobre como surgiu a “Fantástica Fábrica de Chocolates”, baseado no livro infantil do escritor britânico Road Dahl.

Protagonizado por Timothée Chalamet, a história é sobre o jovem Willy Wonka, que está determinado a mudar o mundo com seus doces. O filme, diferente de outras produções já feitas, não foca na fábrica de chocolates, mas na pessoa por trás da construção dela.

Além de Chalamet, o elenco tem nomes como Olivia Colman, Hugh Grant, Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Matt Lucas, Mathew Baynton, Calah Lane e Jim Carter, sob direçãao de Paul King e produção de David Heyman (“Harry Potter” e “Gravidade”).

Confira outros filmes inspirados em gastronomia e onde assisti-los

1. Pegando Fogo (2015), disponível na Netflix

O filme conta a história do personagem Adam Jones (interpretado por Bradley Coope), um renomado chef de cozinha que tenta recuperar sua carreira depois de uma fase de abusos com álcool e drogas.

2. Ratatouille (2007), disponível na Disney+

O rato Remy sonha em se tornar um chef de cozinha e encontra sua oportunidade ao conhecer Linguini, um humano desajeitado que trabalha na cozinha de um restaurante.

3. A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971), disponível na HBO Max

Charlie, um menino pobre, acha o último bilhete dourado dos chocolates Wonka, que dá direito ao carregamento infinito de chocolates e a uma visita à fábrica.

4. Comer, Rezar, Amar (2010), disponível na Netflix

Elizabeth Gilbert (interpretada por Julia Roberts), embarca em aventuras pela Itália, Índia e Bali em busca de descobrir sua nova versão após um divórcio.

5. O Menu (2022), disponível na Star+

Um chef prepara um cardápio luxuoso para um grupo de convidados, no entanto, clima muda radicalmente quando segredos do local começam a ser revelados e os pratos peculiares são servidos.

