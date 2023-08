Fábrica de chocolate em Budapeste ganha "Oscar" gastronômico. Foto: Rafa Goncalves | Mariana Junqueira

Bonbonier Chocolate Manufactory ganhou uma competição internacional com seus doces com sabor de chá de rosa e chocolate quente com canela. Ambos os produtos foram escolhidos pelo Great Taste Awards.

“Preparei um creme de chocolate espesso e saboroso com chá fervido com creme, que fizemos com praliné crocante”, afirmou Nóra Erdélyi, dona da Bonbonier, de acordo com o portal Hungary Today.

O júri exaltou a aparência linda do doce. Também destacaram como o ácido do chocolate venezuelano harmonizou com o sabor do creme.

O sonho de Nóra, desde pequena, era se tornar uma confeiteira e abrir uma pequena fábrica. Seu sonho se tornou realidade em 2012, quando abriu a loja, junto com seu marido, Tamás Csomor.

A loja vende chocolate artesanal, com óleo vegetal, aditivos ou sabores. A confeiteira trabalha com ingredientes de alta qualidade, em pequenas quantidades, todos feitos à mão.

