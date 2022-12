7 pratos com bacalhau para a ceia de Ano Novo

O fim de ano traz muitas comemorações e também muita comida boa. A ceia de Ano Novo é um dos pontos altos desse período, e nós sabemos que você quer fazer bonito para os convidados e para iniciar o novo ciclo com riqueza de cores e sabores. Por isso, montamos uma lista com 7 receitas de bacalhau para você impressionar a família na virada. A seleção vai do clássico bacalhau à portuguesa, ao queridinho bacalhau com natas e não esquece dos inovadores, como o que leva cuscuz gigante, nem do mais leves como a salada de bacalhau. É um prato mais delicioso que o outro e, com certeza, seja qual for sua escolha, você vai arrasar. Confira:

Bacalhau à portuguesa e seus acompanhamentos Foto: Divulgação: Bambu Restaurante

Bacalhau à portuguesa

Este bacalhau à portuguesa do restaurante Bambu é um clássico pra lá de consagrado e agrada aos mais variados paladares. A receita acompanha ovos, cebola e brócolis, uma combinação que torna a experiência gastronômica uma verdadeira viagem à Portugal.

Bacalhau com cuscuz gigante Foto: Wellington Nemeth

Bacalhau com cuscuz gigante

Esta receita de bacalhau com cuscuz gigante, diferentemente da primeira, foge do tradicional e arrisca com uma combinação um pouco mais inusitada. O cuscuz gigante dá um sabor especial para o prato. Se você é do tipo que aposta no diferente, vai se surpreender e muito provavelmente virar fã desta receita do Bistrot de Paris.

Bacalhau com natas e peras ao vinho Foto: Mario Rodrigues

Bacalhau com natas e peras ao vinho

Se você é do tipo mais equilibrado, talvez esta mistura de tradicional com inovador seja uma boa pedida. O bacalhau com natas é um clássico, já as peras ao vinho são um acompanhamento um pouco mais ousado - e delicioso. Essa receita de bacalhau com natas e peras ao vinho é para quem gosta de experimentar algo novo veio da Mercearia do Conde.

Lombo de bacalhau em crosta crocante com mousseline de mandioquinha Foto: Leo Siqueira

Lombo de bacalhau com mousseline de mandioquinha

Essa receita de lombo de bacalhau com mousseline de mandioquinha vai para quem sabe que comer com os olhos faz parte da experiência. Tão lindo quanto delicioso, este bacalhau fica com uma crosta crocante e um gosto único. Já a mousseline de mandioquinha traz a cremosidade perfeita para essa receita de que foi compartilhada pela Porto Frescatto.

Salada de bacalhau com grão-de-bico, ovos e azeitona Foto: Carolina Linz

Salada de bacalhau

Esta receita de salada de bacalhau vai surpreender os convidados, especialmente se eles forem do tipo que apreciam algo mais leve. Esta salada de bacalhau do Di Paolo acompanha grão-de-bico, ovos cozidos e azeitona. E fica uma delícia!

Bacalhau Nunca Chega Foto: Mauro Holanda

Bacalhau ‘Nunca chega’

Esta receita de bacalhau com batatas e presunto parma vem do restaurante A Bela Sintra e entra na lista de pratos inovadores. Por fora, estão as batatas, cortadas bem finas e fritas - para lembrar batata palha-; por cima está o presunto parma, dando todo o seu charme para o prato; e finalmente o bacalhau, no centro de tudo, com seu gosto nobre e incomparável.

Bacalhau com grão-de-bico Foto: Raul Fonseca

Bacalhau com grão-de-bico

Essa receita de bacalhau com grão-de-bico é para os amantes do tradicional mas que, no fundo, bem que curtem uma pequena inovação. O grão de bico junto com o bacalhau e seus ingredientes mais tradicionais casam perfeitamente. A receita é do restaurante Ora Pois! e não decepciona jamais.

