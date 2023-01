A história do Virado à Paulista surge no século XVII, no Brasil colonial, onde o prato era corriqueiro e originalmente levava feijão, farinha de milho, carne-seca e toucinho. O nome se dá porque os ingredientes chacoalhavam ao longo das expedições e ficavam “revirados”. A receita acabou se modificando ao longo dos anos, ganhando novos ingredientes e versões.

A chef Mariana Pelozio do restaurante Duas Terezas preparou uma versão especial do clássico, que se transformou num delicioso bolinho virado à paulista. Preparado com feijão, louro, farinha de mandioca, calabresa, bisteca e bacon, o bolinho inspira o clima de boteco e vai muito bem com cerveja e outros drinques.

Bolinho virado à paulista

Ingredientes Massa 2 xícaras (chá) de feijão carioca

1 folha de louro

150 g de bacon

1 cebola grande picada

4 dentes de alho picados

200 g de linguiça calabresa picada

3 xícaras (chá) de farinha de mandioca bem fininha

1/2 xícara (chá) de cebolinha picada

1/2 xícara (chá) de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres (sopa) de polvilho azedo Recheio 6 bistecas suínas grandes picadas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher (sopa) de suco de limão

3 dentes de alho

100 g de linguiça calabresa

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

100 g de bacon Preparo Massa 1 Em uma panela, refogue o bacon e a linguiça.

2 Adicione alho e deixe refogar.

3 Adicione feijão e louro.

4 Cubra com água e deixe cozinhar normalmente.

5 Quando estiver pronto, finalize com sal e pimenta do reino.

6 Separe o líquido do grão e reserve.

7 Bata os sólidos no liquidificador ou processador adicionando o líquido aos poucos.

8 Volte a mistura para a panela e adicione farinha de mandioca e mexa até soltar da panela.

9 Espere esfriar e adicione o polvilho e amasse bem.

2 Adicione a bisteca e a linguiça calabresa e deixe dourar.

3 Adicione suco de limão e sal.

4 Acrescente o extrato de tomate, e se quiser, até um pouquinho de cachaça.

5 Cubra com água e deixe cozinhar na pressão por 15 minutos.

6 Separe as carnes e desfie.

7 Espere esfriar e recheie a massa com a mistura.

