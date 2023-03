Brigadeiro meio amargo Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet Por Redação Paladar Brigadeiro meio amargo Uma versão diferente do doce que agrada a todos os paladares Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

O brigadeiro é um doce brasileiro que conquista corações há décadas. Feito com leite condensado e chocolate em pó, ele é uma sobremesa simples e deliciosa. Mas quando falamos do brigadeiro de chocolate meio amargo, a história muda um pouco. Essa sobremesa tem um sabor mais intenso, menos doce que agrada aos paladares mais exigentes. Por isso, vale experimentar essa receita de brigadeiro de chocolate meio amargo. Com certeza, você não vai se arrepender. Vamos lá?