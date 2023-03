Cold brew tonic Foto: Renata Keurmeester Por Redação Paladar Café com limão Feito com café, água tônica e limão, esse drinque é super refrescante Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Essa receita de café gelado do chef Fábio Lista, do Santo Grão, é super refrescante. Para um um drink noturno, esse café com limão é uma ótima opção. Feito com café gelado, limão e água tônica, essa receita de café vai dar um up na sua noite. Com esse drink você não ficará parado nem um segundo e vai fazer bonito executando a receita para os amigos experimentarem. Vale muito testar!