Chocolate: 5 receitas de ganache para coberturas e recheios

Para quem gosta de chocolate, uma das épocas mais importantes é a Páscoa. Claro que ainda falta um pouquinho, mas isso não quer dizer que você não possa aproveitar esse tempo que antecede a data, para aprender a fazer ganache de chocolate para seus doces.

Reunimos 5 receitas perfeitas de ganache de chocolate para serem utilizadas como recheio ou cobertura de ovos de páscoa, bolos, trufas e muitos outros.

O segredo do ganache está em saber escolher e manusear os ingredientes, que é o que possibilita diferentes consistências e texturas. Por esse motivo, conhecer mais sobre ganache irá te ajudar a alcançar os resultados desejados.

O que é ganache?

Em poucas palavras, podemos dizer que o ganache é a mistura de chocolate com creme de leite.

Surgindo em meados do século XIX, uma das primeiras receitas de ganache a cair no gosto popular envolvia o tradicional chocolate misturado com mel.

Inclusive, há quem diga que o termo “ganache” surgiu da mistura de creme de leite com mel, dada como remédio para cavalos com gargantas irritadas.

A ciência por trás do ganache

A culinária e a ciência nunca se distanciam. Uma das provas disso é o artigo científico “Entendendo a estrutura dos ganaches: a relação entre composição e textura”, publicado no Jornal Internacional de Gastronomia e Ciência Alimentar, em 2018.

Segundo uma das definições do estudo, “quando o chocolate é misturado com nata (isto é, o creme do leite), seus açúcares são dissolvidos na água da nata. As partículas de cacau não se dissolvem, mas tendem a absorver a água. Ganache é portanto uma emulsão (um sistema de duas substâncias diferentes que não se misturam totalmente) de óleo na água, e o cacau engrossa a fase da água”.

Logo, você pode adicionar licores, suco de frutas e diferentes tipos de chocolates – além de brincar com as quantidades – e mesmo assim, dificilmente você terá um ganache ruim, apenas chegará em propostas diferentes.

Por exemplo, se você usar mais chocolate do que creme, irá obter um ganache mais consistente, que pode ser usado para rechear trufas. Por outro lado, investir em menos chocolate na mistura pode ajudar a suavizar o sabor, tornando-o ideal para rechear ou cobrir bolos.

De onde vem o termo “ganache”?

Ganache é uma palavra de origem francesa que significa “estúpido”. Um mito diz que essa receita surgiu devido a um erro de um assistente de chocolateiro, que derramou creme de leite sobre o chocolate e acabou sendo xingado de “ganache!” – ou seja, estúpido –, pelo chef. No entanto, ao perceber que o erro do assistente havia criado uma combinação saborosa, relevou e passou a usá-la em suas receitas.

Abaixo você encontrará receitas de ganache de chocolate ao leite, ganache de chocolate branco, ganache de Nutella, ganache de paçoca e ganache de chocolate com mel e outras especiarias, que foram compartilhadas pela chef confeiteira Carla Andrade.

Conhecendo a chef Carla Andrade

Carla Andrade é uma chef confeiteira residente de Alphaville, em São Paulo, e foi responsável por compartilhar 4 das 5 receitas deste caderno. Sendo especialista em doces e bolos, ela se destaca também pela criatividade de seus bolos temáticos. Você pode conhecer mais sobre o trabalho da chef através do seu perfil no Instagram (@caandrade) ou pelo telefone (11) 99521-6191.

Agora, vamos ao que interessa! Ah, e não se esqueça de escolher chocolates de boa qualidade – com pelo menos 25% de cacau – para que seu ganache fique bom. Olha só: