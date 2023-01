1 Bata as gemas e o açúcar até obter um creme claro e bem firme, mas líquido, com o triplo do volume.

2 Reserve.

3 Bata o creme de leite e o açúcar em outra tigela, deixando bem líquido. Tome cuidado para não passar do ponto, porque passa rápido!

4 Incorpore o mascarpone só até misturar, deixando com uma consistência que fica parecida com marshmallow líquido.

5 Junte a primeira mistura que havia feito com a do mascarpone com a ajuda de um fouet (batedor de arame) até ficar bem homogêneo.

6 Corte o fundo do panetone e, depois, solte o papel da lateral sem rasgar. Vamos usar para remontar o panetone.

7 Corte o panetone em 3 ou 4 fatias iguais.

8 Pegue um prato ou uma assadeira para misturar o licor no café.

9 Molhe as fatias de panetone, passando cada lado no café antes da montagem, tomando cuidado para que não absorva muito.

10 Remonte o panetone dentro do aro de papel. Coloque primeiro o panetone como base, depois uma camada que cubra toda a massa e vá intercalando as fatias do panetone com o creme de mascarpone.

11 Agora é a hora que você vai deixar gelar. O chef Gustavo Young colocou o doce dentro da forma, mas afirma que o próprio papel do panetone segura bem e cumpre a função.

12 Leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas, para que o creme esteja firme na hora de servir.

13 Polvilhe cacau sobre as fatias.

14 Sirva.