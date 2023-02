O macarrão é um ingrediente muito presente na mesa do brasileiro e pode ser preparado de diversas maneiras, inclusive frio. Ele pode ser servido como uma deliciosa salada saudável, pode ser misturado com frutos do mar como camarão, enfim, são diversas opções, uma mais gostosa que a outra.

Que tal uma salada de macarrão gravatinha com um delicioso salmão defumado e um mix de amêndoas? Ou então um fusilli integral com damasco? O chef Samuele Oliva, do The View Bar, foi desafiado pelo Paladar a criar cinco versões diferentes de saladas frias com macarrão.

Nessa seleção, você vai aprender o passo a passo de todos os pratos, que são muito fáceis e rápidos. Confira!

Penne al limone

Penne com camarão e aspargos Foto: Rebecca Gigli Buonano

O macarrão é sempre uma base excelente para ser servida com frutos do mar. Com camarão, então, é uma combinação ideal. Esse penne al limone é servido também com aspargos e limão.

Orecchiette de bacalhau

Massa com bacalhau e brócolis Foto: Rebecca Gigli Buonano

O chef Samuele Oliva trouxe uma deliciosa massa conhecida como orecchiette de bacalhau. Nessa versão ela é servida com brócolis e tomate confit, mas a estrela do prato é o bacalhau.

Nhoque de mandioquinha com salame italiano

Cavatelli pugliese Foto: Rebecca Gigli Buonano

Esse nhoque de mandioquinha com salame italiano é diferenciado. É um prato que, apesar de levar muitos ingredientes, é tranquilo de fazer. Ele acompanha salame, ervilha e tomate-cereja e fica pronto em 15 minutos.

Fusilli com damasco

Fusilli com damasco e shimeji Foto: Rebecca Gigli Buonano

Ainda na pegada da salada com massa, perfeita para dias quentes e que pedem um prato mais leve e apetitoso, temos uma deliciosa receita de fusilli com damasco. A massa da vez é integral, servida com shimeji, damasco e vagem, um mix diferente que garante um prato leve e saboroso.

Farfalle carnaval

Farfalle com salmão e amêndoas Foto: Rebecca Gigli Buonano

Esta receita leva uma massa que é menos utilizada no dia a dia, o macarrão borboletinha colorido. Além de ser um prato visualmente muito belo, o farfalle carnaval é servido com salmão defumado, rúcula, amêndoas e edamame, que é a parte da soja ainda na vagem. Vale a pena conferir.