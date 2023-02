Deliciosa massa do chef Samuele Oliva, do The View Bar

As histórias contam que os responsáveis pelo surgimento do macarrão foram os árabes, que levaram a massa à Sicília no século IX.

Ao longo do tempo, o macarrão ganhou o mundo e inúmeras versões. Houve o surgimento de variações de todos os tipos, incluindo aí o consumo de massas frias.

É o caso desta salada de macarrão do chef Samuele Oliva, do The View Bar, servida com camarão, crustáceo comumente degustado durante a Dinastia Tang (entre 618-907), na Ásia. A costa sul do continente era repleta deles e surgiram, então, diversas receitas com camarões fritos com canela, pimenta, cardamomo e gengibre.

Além da massa e do camarão, a complementação desse incrível prato de verão fica por conta dos aspargos, que dão um elegante toque final. Ideal para dias de calor, essa fonte de vitamina B9 é rica em ácido fólico. Gostou do prato? Então confira o passo a passo:

