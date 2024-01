Compota de laranja

Lave bem as laranjas ainda inteiras e com casca e seque.

2 . Lave bem as laranjas ainda inteiras e com casca e seque.

Corte as laranjas em rodelas de 0,5 cm de espessura e, com cuidado pra não desmontar as rodelas, descarte as sementes.

3 . Corte as laranjas em rodelas de 0,5 cm de espessura e, com cuidado pra não desmontar as rodelas, descarte as sementes.

Coloque as rodelas em uma panela média, cubra com água e aqueça. Conte 30 minutos a partir da fervura, para, em seguida, passar as rodelas de laranja para uma tigela. Descarte a a água.

4 . Coloque as rodelas em uma panela média, cubra com água e aqueça. Conte 30 minutos a partir da fervura, para, em seguida, passar as rodelas de laranja para uma tigela. Descarte a a água.

Junte as rodelas de laranja e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 30 minutos, até que estejam macias. Retire a panela do fogo, tampe e deixe repousar fora da geladeira por 12 horas.

6 . Junte as rodelas de laranja e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 30 minutos, até que estejam macias. Retire a panela do fogo, tampe e deixe repousar fora da geladeira por 12 horas.