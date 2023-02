Pensando nos fãs da culinária baiana, trouxemos sete receitas típicas para você se deliciar. Entre o acarajé com uma casquinha crocante, o vatapá cremoso e a cocada docinha, você irá experienciar um pequeno ‘tour’ pela Bahia. As receitas são incrivelmente simples e pra lá de saborosas. Bom apetite.

Bobó de camarão

Bobó de camarão Foto: Felipe Rau|Estadão

O bobó de camarão é uma verdadeira relíquia da culinária baiana. Com camarões cremosos refogados no leite de coco, essa receita de bobó do restaurante Tempero da Dadá ainda inclui um creme de aipim delicioso. O prato possui alguns ingredientes de origem africana, como o azeite de dendê, e ingredientes nativos do Brasil, como o coentro e a mandioca.

Moqueca de peixe com pirão

Moqueca-de-peixe com pirão e arroz Foto: Luiz Mendes e Luísa Saliba|Rota do Acarajé

Com certeza a moqueca é um prato indispensável quando o assunto é comida baiana. Essa receita de moqueca de peixe com pirão, do restaurante Rota do Acarajé, leva bastante azeite de dendê, leite de coco, pimentões e peixe fresco. Seguindo o passo a passo, você terá uma moqueca muito saborosa em poucos minutos.

Acarajé

Bolinho de acarajé Foto: Rota do Acarajé

Frito no azeite de dendê, o acarajé é uma especialidade da gastronomia baiana, que é feito de uma bolinha de massa de feijão fradinho, cebola e sal. Ideal para ser servido com molho de pimenta, o acarajé é um dos quitutes brasileiros mais saborosos. Vamos testar?

Vatapá

Vatapá Foto: Rota do Acarajé

O vatapá é um prato de origem africana que foi muito popularizado no território baiano. A base da receita é a pasta de pão amanhecido, amendoim torrado, camarão e azeite de dendê. Agora, se você quiser mergulhar de fato na culinária baiana, junte o vatapá com o bolinho de acarajé. Você não vai se arrepender.

Cocada

Cocada de forno Foto: Patrícia Ferraz/Estadão

Precisando de uma sobremesa quentinha? Prove essa cocada de forno. É deliciosa, tipicamente baiana e fácil de preparar - o único segredo é usar coco fresco ralado. Com o seco, a sobremesa perde a textura macia e a umidade.

Tapioca de banana com queijo coalho

Tapioca feita para os fãs da união do queijo com a banana. A receita ainda leva rúcula e carne-seca para ficar ainda mais gostosa Foto: Ateliê Belê

Banana com queijo é uma dupla infalível e aparece em diversas receitas, mas você já experimentou juntá-las com a tapioca? Feita com a fécula da mandioca, a tapioca, que é natural da Bahia e popular em outros lugares, é uma bela opção de lanche rápido para a correria do dia-a-dia.

Rabada

Rabada Foto: Ricardo D'Angelo

A famosa rabada do Mocotó, restaurante do chef Rodrigo Oliveira, é servida com xerém de milho cremoso e agrião, mas até mesmo com um arrozinho branco fica uma delícia. O prato, que é muito comum na Bahia, não é difícil de fazer - e, acredite, vale muito a pena.