Aprenda a fazer a torta da Branca de Neve igualzinha ao desenho da Disney

Torta de maçã verde da Branca de Neve

Confeiteiro Cesar Yukio ensina a fazer uma torta de maçã verde inspirada no filme Branca de Neve

Dificulade Fácil
Tempo de preparo Rápida
Rendimento 1 porção

Branca de Neve, a primeira animação lançada por Walt Disney, é também a princesa mais antiga das animações. Quem não se lembra da cena em que a menina de pele branca como a neve faz a torta para os Sete Anões e escreve o nome de Zangado? Engana-se quem pensa que aquele doce é uma torta de maçã. Na verdade, o recheio é feito com uma groselha verde que não é encontrada aqui no Brasil. Mas, para fazer jus ao desenho, chamamos o confeiteiro Cesar Yukio para fazer uma torta prática de maçã verde (entenderam a brincadeira?). A torta de Branca de Neve ficou tão parecida que ele até te ensinou a escrever na torta exatamente como no desenho.