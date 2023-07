Copa do Mundo Feminina: veja 7 receitas para petiscar assistindo aos jogos

Entre 20 de julho e 20 de agosto, a Copa do Mundo Feminina de 2023 vai rolar na Austrália e Nova Zelândia. Ao todo, 32 seleções estarão em campo em busca do título da maior competição de futebol feminino do planeta. O time do Brasil, que está no grupo F, estreia na próxima segunda-feira (24), às 08h, contra a equipe do Panamá.

Para deixar a sua Copa do Mundo mais saborosa, selecionamos sete petiscos perfeitos para você torcer muito para o Brasil e ainda experimentar receitas incríveis. Entre os pratos, estão: onion rings, dadinho de tapioca, bolinho de costela, torresmo, pastel de carne, bolovo e bolinho de bacalhau.

Onion rings

Onion rings Foto: Giulia Cucio

As onion rings são um clássico irresistível. Cebolas macias e levemente adocicadas, revestidas por uma crosta dourada e crocante, que são uma verdadeira tentação. Esse petisco de cebola perfeito para acompanhar jogos é muito fácil de fazer. Confira aqui o passo a passo dessa receita de onion rings da chef Bru Calderon.

Dadinho de tapioca

Dadinho de tapioca Foto: DANIEL TEIXEIRA

Continua após a publicidade

Feito com queijo coalho e tapioca granulada, o dadinho de tapioca é unanimidade quando o assunto é petisco de qualidade. Em apenas uma mordida você vai perceber a sutileza e sabor acentuado dessa receita. Se preferir, pode preparar o dadinho na tapioca na AirFryer. Outra boa dica é servir os dadinhos com geleia de pimenta para a companhar, o resultado é incrível e combina muito com um jogo de Copa do Mundo.

Bolinho de costela

Delicioso bolinho de costela Foto: Restaurante Bambu

Se as receitas de bolinho forem as suas preferidas, então esse petisco de costela tem grandes chances de virar seu favorito. Feito com paleta desfiada, cream cheese e cebola, o bolinho ainda é empanado com farinha Panko e imerso no leite para ficar ainda mais saboroso. Esse bolinho de costela do chef Yosef Cleando é perfeito para acompanhar os jogos do futebol feminino ao lado dos amigos.

Torresmo

Torresmo Foto: DANIEL TEIXEIRA

Nada melhor do que comer um torresmo sequinho e crocante enquanto assiste um jogo das meninas do Brasil, não é mesmo? Para fazer o torresmo perfeito, o chef Marco Aurélio Sena, do Tantin Bar, recomenda que a fritura seja feita em altas temperaturas, para que o seu torresmo não fique murcho. Quer mais dicas como essa? Clique aqui e confira essa receita de torresmo.

Continua após a publicidade

Pastel de carne

Pastel de carne Foto: Leo Feltran/Divulgação

Tradicional e muito saboroso, o pastel de carne é um dos mais pedidos quando o assunto é petisco de boteco. Nessa receita da chef Bru Calderon, o pastel de carne ainda acompanha pedaços de ovo cozido, azeitonas e cebolinha. Para essa receita, a chef sugere ainda a adição de tomates picados, que por conta da leve acidez, ressaltam o sabor da carne.

Bolovo

Bolovo de linguiça e cachaça Foto: Zona 011

Está pensando em reunir a família para assistir aos jogos da Copa do Mundo Feminina e não sabe o que preparar de petisco? Essa receita de bolovo de linguiça vai resolver o seus problemas. Com um preparo muito fácil e rápido, esse petisco é delicioso e com certeza vai arrancar aplausos de seus convidados. O bolovo ainda acompanha um pouco de cachaça, páprica e cebolinha.

Bolinho de bacalhau

Continua após a publicidade

Bolinho de bacalhau Foto: Bruno Nogueirão

Quer aprender a fazer um bolinho de bacalhau crocante por fora e macio por dentro para acompanhar os jogos da Copa? Com sabor intenso e um preparo muito simples, a chef Cris Maccarone afirma que esse bolinho de bacalhau é ideal para acompanhar uma cerveja gelada ou um vinho branco. Confira aqui o passo a passo dessa receita simples de bolinho de bacalhau.