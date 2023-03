Dadinho de tapioca Foto: VegTube Por Redação Paladar Dadinho de tapioca vegetariano Feito com tapioca e leite de coco, esse petisco é ideal para reunir amigos Dificulade Fácil Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 10 porções

Quem não ama um dadinho de tapioca? Muito popular no Brasil, essa receita pode ser servida como um petisco docinho, mergulhado no doce de leite, com uma deliciosa geleia de pimenta ou com algum molho de sua escolha. Famoso na culinária brasileira, principalmente na região Nordeste do país, é uma receita relativamente recente que pode ser uma boa opção para quem tem alguma restrição alimentar ou segue a linha vegetariana ou vegana. Muito pedido em bares e restaurantes, o dadinho de tapioca é um sucesso. A chef Ive Luz mostra o modo de preparo didaticamente. É bem fácil, sem grandes segredos. Vamos nessa?