Tapioca recheada com goiabada cremosa e lascas de coco fresco é a cara do verão e chama Tropicana Foto: Ateliê Belê | Tapí Tapioca Por Redação Paladar Tapioca recheada com goiabada cremosa e coco fresco ralado Tapioca com doce de goiaba e raspas de coco fresco para o café da tarde ou sobremesa Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Apesar de a música Morena Tropicana, cantada por Alceu Valença, citar várias frutas, a goiaba não é citada na letra. Porém, o restaurante Tapí Tapiocaria decidiu chamar esta tapioca de Tropicana, já que ela é a cara do clima tropical - palavra ao qual o termo também faz alusão. Quem ficou responsável por essa junção das lascas de coco fresco com o doce da goiaba e a tapioca foi o Diogo Zaverucha, que é sócio-fundador da casa e se aventura pelos sabores e pela cozinha. A tapioca doce é recheada com bastante goiabada e ainda ganha toques de coco fresco ralado. Muito a cara do verão, né?