Para celebrar o dia mundial do feijão e mostrar toda a sua versatilidade, buscamos com chefs cinco receitas muito saborosas e práticas para você sair do básico e aproveitar tudo o que o feijão tem pra te oferecer. Desde saladas, farofas e a clássica feijoada, essa lista vai ampliar seu arsenal de receitas coringas, além, é claro, de te dar água na boca. Confira então as sugestões com esse ingrediente que é queridinho dos brasileiros.

Farofa de feijão fradinho

Farofa de feijão fradinho Foto: Pexels

Que tal abrir essa lista incrível com a receita de farofa de feijão fradinho da chef Fádia Cheaito? É super fácil de fazer e muito saborosa. Com linguiça defumada e bacon, essa farofa tem tudo para ser uma das atrações do seu churrasco de domingo.

Feijão tropeiro com barriga de porco

Feijão tropeiro com barriga de porco Foto: Beto Roma

Claro que em uma lista de receitas com feijão, o feijão tropeiro não poderia ficar de fora. Então fomos buscar com o restaurante Bão uma versão do prato que agrada muito aos amantes desse ícone da comida mineira. Aqui a receita de feijão tropeiro ainda vem com dois deliciosos acompanhamentos: barriga de porco à pururuca e ovo (que o chef Kiko Faria ensina direitinho como fazer também.

Salada de feijão

Deliciosa salada de feijão. Foto: Shoshana Delishop Restaurante

Para quem prefere um prato mais leve, essa salada de feijão, também conhecida como Loubia, pode ser uma boa pedida. A versão compartilhada pelo restaurante Shoshana Delishop é saudável e acompanha um molho delicioso feito com grãos de erva-doce, cominho e azeite. Se você está em busca de uma opção rápida e muito saborosa, essa salada, com certeza, é a escolha certa.

Feijão com carne moída e legumes

Feijão com carne moída e legumes Foto: Melchior Neto

Unindo sabor e equilíbrio, carne moída e legumes já fazem uma dupla sensacional. Mas ao adicionar ao conjunto um feijão bem temperado, o chef Melchior Neto (com seus segredinhos) trouxe pra nós um prato perfeito para o dia a dia, simples, saboroso e cheio de sustança. Vale a pena conferir o passo a passo dessa receita que confirma mais uma vez que o simples não tem nada a ver com trivial.

Feijoada muito fácil

Feijoada feita pelo chef Melchior Neto Foto: Lígia Skowronski

E pra fechar nossa lista com chave de ouro, a mais brasileira das receitas de feijão: a feijoada. Perfeita para servir com arroz branco, farofa, couve e uma laranja, a feijoada tem lugar cativo nos cardápios de vários restaurantes às quartas e sábados. Essa receita não é exatamente difícil, mas tem lá seus segredos e muitas versões com vários tipos de carnes, o que pode deixar o preparo mais longo. Como aqui a ideia é sabor e praticidade, pedimos ao chef Melchior Neto o passo a passo mais simplificado da feijoada que ele faz em casa. Dá uma conferida nas dicas dessa versão para o dia a dia.