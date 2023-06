Nada melhor do que uma canjica bem-feita para espantar o frio, né? Doce típico das festas juninas, a canjica é uma receita antiga, saborosa e fácil de preparar. Também chamada de mungunzá, a receita varia de acordo com a região do Brasil, mas certas regrinhas devem ser seguidas para preparar uma boa canjica cremosa.

Chamamos o chef Lierson Mattenhauer, do Xepa, para dar algumas dicas básicas para você fazer a canjica perfeita para a festa junina, do preparo do milho ao armazenamento do doce na geladeira. Confira!

Qual o melhor tipo de milho para canjica?

Milho de canjica amarelo: sem a película e o germe. Foto: Neide Rigo/Estadão

Segundo Lierson, a canjica pode ser feita de milho branco ou milho amarelo. O chef apontou que a principal diferença entre os tipos de milho é a textura. O milho branco é macio e tem o sabor suave, enquanto o milho amarelo é mais firme, de sabor mais forte.

Quanto tempo deixar o milho da canjica de molho?

Muita gente se pergunta: devo deixar o milho de molho antes de fazer a canjica? Antes de ir para a panela, Lierson afirma que o milho deve ser bem lavado e deixado de molho por, no mínimo, 12 horas. O processo é fundamental para evitar que a canjica fique amarga. É importante trocar a água pelo menos uma vez ao longo das 12 horas.

Qual é o ponto da canjica? Como deixar a canjica cremosa?

O ponto ideal da canjica é quando ela está macia e cremosa, mas ainda tem uma textura firme Foto: Alexandre Schneider|Instituto Brasil a Gosto

A consistência da canjica é fundamental para o resultado final do doce. “O ponto ideal da canjica é quando ela está macia e cremosa, mas ainda tem uma textura firme”. Se você sentir que sua canjica não está suficientemente cremosa, Lierson orienta adicionar leite condensado e leite de coco, mas sem exageros.

Quanto tempo demora para fazer canjica?

Em geral, a canjica leva cerca de 1 hora para cozinhar Foto: Divulgação

Além das 12 horas em que o milho está de molho, o tempo do preparo pode variar. “O tempo de cozimento pode variar dependendo do tipo de milho utilizado e da altitude em que você está cozinhando. Em geral, a canjica leva cerca de 1 hora para cozinhar”, disse o chef.

Como guardar canjica?

Depois de cozida, a canjica não é um alimento que dura muito tempo na geladeira. Mesmo assim, Lierson destaca que, caso armazenado em um recipiente hermético, o doce pode ficar na geladeira por até 3 dias.