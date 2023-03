Biscoito de manteiga recheado com goiabada Foto: Alessandro Couto Por Redação Paladar Goiabinha Feita com manteiga e recheado com goiabada, essa receita da padaria Carillo é um sucesso Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 40 porções

Que tal um biscoitinho delicioso e macio para incrementar suas tardes? A padaria Carillo compartilhou conosco o modo de fazer os deliciosos biscoitinhos de goiabada. A goiabinha é aquele biscoito que lembra o interior ou um café da tarde na casa da avó. Saia da rede dos industrializados e faça sua própria goiabinha em casa. É uma receita bem simples e fácil de fazer, que rende diversas porções para você comer por dias! Um clássico da culinária brasileira, tem diversas variações por aí. Podemos encontrar o biscoito feito com recheio de doce de leite, chocolate ou até mesmo frutas. Não perca tempo, veja o passo a passo dessa delícia com gosto de quero mais. Com certeza você vai pensar a tarde inteira nesse doce. Experimente!