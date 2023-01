Quem resiste a uma deliciosa pescada na refeição do dia a dia? Essa receita do MIla restaurante leva, além do peixe, pimenta, pão e mel.

O segredo desse prato é ser cozido no leite de coco, junto com dentes de alho e gengibre. Uma verdadeira explosão de sabores.

O chefe do Mila Restaurante nos ensinou o passo a passo para o ponto perfeito desse peixe, e tenho certeza que ele irá conquistar o coração de todos. Confira!

Peixe do dia Foto: Laís Acsa

Ingredientes 1 abóbora cabotcha

1 cebola

5 dentes de alho

1 pedaço de gengibre

100 ml de leite de coco

Azeite

Óleo

Pescada amarela limpa e filetada

Sal a gosto

2 colheres de sopa de pimenta gochujang

2 colheres de mel

Pão de fermentação natural amanhecido

Dill a gosto

1 bulbo de erva doce

Picles de cebola roxa

1 talo de coentro

Talos de salsinha

Vinagre de maçã Preparo 1 Corte a abóbora ao meio, retire as sementes e asse a 180 ºC os dois pedaços envoltos em papel alumínio.

2 Enquanto a abóbora assa, deixe o peixe de molho em uma salmoura com 4% de sal do peso da água.

3 Espalhe as sementes de abóbora em uma assadeira e secar no forno ou em uma frigideira.

4 Grelhe a erva-doce numa churrasqueira ou grelha bem quente, depois deixe esfriar.

5 Corte a erva-doce em fatias finas e tempere com picles de cebola, sal, talo de coentro e salsinha picados finamente. Reserve na geladeira.

6 Em uma tigela pequena junte a pimenta gochujang (pasta de pimenta) com o mel e misture bem, até ficar homogêneo.

7 Separe o pão e processe, fazendo uma farinha de rosca bem fina.

8 Em uma frigideira, aqueça azeite com 1 dente de alho cortado ao meio e alecrim picado bem fino.

9 Adicione a farinha de rosca e prepare uma farofa crocante.

10 Em um liquidificador, bata as sementes de abóbora seca com a farofa de pão. Reserve.

11 Quando a abóbora estiver bem assada (cerca de 2 horas), tire a polpa com o auxílio de uma colher grande.

12 Em uma panela, refogue a cebola, o alho e o gengibre em óleo até que a cebola fique translúcida.

13 Junte o refogado com a abóbora assada e o leite de coco e processe até formar um purê.

14 Retire o peixe da salmoura e grelhe em uma frigideira antiaderente com um fio de azeite até a pele dourar e ficar crocante. Se achar necessário, coloque um peso sobre o peixe. Vire e deixe dourar levemente a carne.

15 Sirva o peixe grelhado com o purê e a farofa, coloque gotinhas do molho de pimenta e mel a gosto.

16 Decore com dill e azeite. Veja mais

