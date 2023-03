Aprenda a fazer macarons do zero e sem errar ou quebrar a casquinha Foto: Neuton Araujo | May Macarons Por Redação Paladar Macaron de romeu e julieta A chef Mayra Toledo te ensina a fazer o biscoito recheado com a goiabada e queijo Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 60 porções

Macaron é conhecido por ser um biscoito complicado de se fazer. Mas e se te dissermos que dá para facilitar a receita e ainda cometer o menor número de erros possível? Para te ajudar a encarar este desafio, pedimos para a chef Mayra Toledo te ensinar como fazer macaron com recheio de romeu e julieta. Até porque quem melhor para te dar o passo a passo do preparo da bolachinha com romeu e julieta do que a própria brasileira que ajudou a disseminar o a sobremesa pelo Brasil? Veja a receita do macaron de romeu e julieta da confeiteira da May Macarons abaixo: