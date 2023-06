Não é difícil imaginar por que o mês de junho é um dos mais aguardados do ano no Brasil: festas, danças, quadrilhas, fogueiras e muita comida boa! E nesse cenário, alguns ingredientes como vinho, amendoim e pinhão aparecem com destaque, mas a verdade é que na época de São João, ninguém brilha mais do que o milho. As receitas com milho são a cara do meio do ano, época em que acontece a colheita do cereal, e a pluralidade de pratos feitos com milho é imbatível, tem sempre alguma opção que agrada o paladar.

E, como sabemos que elas não podem faltar, pedimos para que chefes selecionassem algumas comidas feitas com milho para você aproveitar a época com muito sabor. Confira as opções: bolo de milho salgado, bolo de milho simples de liquidificador, pudim de milho com calda de laranja, salada de milho colorida, pão de milho colonial, canjiquinha de milho com alho poró, crema catalana de milho, queijadinha de milho verde com coco, sopa de milho verde e panqueca de milho.

Bolo de milho salgado

Bolo de milho salgado Foto: Taba Benedicto

Começando com uma receita mais inusitada: bolo de milho salgado. Acompanhado de alcatra bovina, cebola caramelizada, creme de milho e ovo, a receita da chef Potiguara Spindóla, docente de gastronomia do Senac São Paulo, é forte e suculenta. Confira o passo a passo.

Bolo de milho simples de liquidificador

Bolo de milho Foto: Divino Fogão

Essa é a cara da festa junina. Lembrando bastante casa de vó, essa receita de bolo de milho, do Divino Fogão, combina muito com café preto ou chá quente, tanto no café da manhã quanto no lanche da tarde.

Pudim de milho com calda de laranja

Pudim de milho com calda de laranja Foto: Divino Fogão

Doces com milho já são tudo de bom, mas quando o milho resolve vir em forma de uma das sobremesas mais amadas do Brasil, aí não tem pra ninguém! O pudim de milho com calda de laranja, do Divino Fogão, é uma sobremesa cremosa e irresistível. Esse doce é feito com leite condensado e, claro, milho, mas a calda de laranja dá um toque cítrico e único, que torna o pudim de milho um doce mais do que especial. Vale a pena experimentar.

Salada de milho colorida

Salada de milho colorida Foto: TABA BENEDICTO

Que tal uma receita fácil de salada de milho para complementar seu almoço ou jantar? Apesar de não ser típica da época de São João, essa receita saudável da chef Potiguara Spindóla, é feita com milho, manga, morango e outros ingredientes que juntos, trazem um sabor equilibrado. Vale experimentar!

Pão de milho colonial

Pão de milho Foto: Taba Benedicto

O pão de milho é com certeza a cara de São João. Típico na festa junina, essa receita é perfeita para um café da manhã colonial ou um café da tarde. Você pode servir o seu com manteiga, requeijão, geleia ou da maneira que mais gostar. A chef Potiguara Spindóla ensina como fazer. Experimente!

Canjiquinha de milho com alho poró

Canjiquinha de milho com alho poró Foto: Taba Benedicto

Junho chegou e ele vem trazendo o frio e temperaturas baixas, então nada melhor do que aquela comida bem quente para os dias frios. Para os amantes de um aconchego, esse caldo quente é uma delícia. Sente embaixo das cobertas e deguste dessa canjiquinha salgada simples, também conhecida como mungunzá. A receita de canjiquinha de milho com alho poró é da chef Potiguara Spindola e você vai amar.

Crema catalana de milho

Crema catalana de milho Foto: Taba Benedicto

A crema catalana de milho não é um doce junino típico da época de Festa Juninas, mas para os amantes de milho, essa receita se encaixa bem. O chef Elton Belini Rico Galves ensina o passo a passo desse doce. Feito com milho, a crema catalana lembra um creme brulée, apesar de possuir um gosto mais puxado para a canela.

Queijadinha de milho verde com coco

Queijadinha de milho verde com coco Foto: Taba Benedicto

A queijadinha é aquela sobremesa de festa junina que ganha o coração dos amantes de doce brasileiro, principalmente os típicos de festa junina. Apesar do nome, o bolo queijadinha é um bolo de milho cremoso, em versão mini, feito com queijo parmesão e açúcar. Ele pode ser degustado no café da manhã ou lanche da tarde, com café preto ou chá quente. O chef Elton Belini Rico Galves ensina o passo a passo para essa receita de queijadinha. Confira:

Sopa de milho verde

Sopa de milho verde Foto: Divino Fogão

Meio do ano é época de frio e temperaturas mais baixas, que combinam com pratos quentinhos. A sopa cremosa de milho verde, do Divino Fogão tem gostinho de aconchego e é perfeita para noites frias, ainda mais quando servida com pão ou baguette.

Panqueca de milho

Panqueca de milho Foto: Água Doce Sabores do Brasil

Por último, porém não menos importante, chegamos à panqueca de milho. Verdade que ela ainda não alcançou status de comida típica de festa junina, mas, se enquadra bem na ideia geral de receitas com milho. Bem fácil de preparar, a panqueca de milho também pode servir para os que procuram um almoço ou jantar diferenciado. Essa receita é ideal para dias mais frios, pois fica bem mais gostosa quando servida quente. O restaurante Água Doce Sabores do Brasil ensina como fazer.