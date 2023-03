Café com chocolate Foto: Bruno Gois Por Redação Paladar Mocha Café, leite e calda de chocolate… a bebida perfeita para tardes frias Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

A mocha é aquela bebida popular que combina café, leite e calda de chocolate. Ela pode ser feita de diversas maneiras. Aqui nós viemos apresentar o modo de preparo do Restaurantes Duas Terezas. Para o café da manhã ou café da tarde, essa receita de café com calda de chocolate e leite é ideal para dias mais frios. Sentar na sala com uma cobertinha, tomando um café com leite e chocolate é um afago para a alma. Que tal descobrir como fazer? A receita é fácil e super rápida de fazer. Depois que você provar, vai querer tomar sempre.