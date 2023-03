Experimente o bombom de chocolate que a Anna come em Frozen Foto: Taba Benedicto | Estadão Por Redação Paladar Trufas de chocolate com doce de leite de ‘Frozen’ Experimente as trufas de chocolate que Anna come com a receita do confeiteiro Cesar Yukio Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 20 porções

Anna vai viver seu momento no baile e começa a sonhar antes mesmo de tudo acontecer. Enquanto imagina o que está por vir, inclusive o instante em que conhece alguém esbelto e bonito, vem a tentação de se encher de trufa de chocolate. Naquela cena, é impossível não ficar com vontade junto. Se essa inspiração também pegou você, que tal uma receitinha de doces de Frozen? O chef Cesar Yukio compartilhou conosco o passo a passo para os bombons de chocolate e nos deu a opção do recheio de doce de leite, para ficar com aquela carinha mais brasileira, do jeito que a gente gosta. Para deixar esse momento ainda mais especial, bote ‘Por Uma Vez na Eternidade’ para tocar enquanto se delicia com esse bombom de chocolate.