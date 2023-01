Este molho de pimenta com uísque da chef Conceição Costa, do Pátio das Cantigas, é simplesmente espetacular. Com um leve toque de limão, essa receita de pimenta caseira é muito prática e rápida de fazer.

Em apenas 15 minutos, você irá experimentar um molho de pimenta bem equilibrado e picante na medida certa. Siga o passo a passo e aproveite!

Molho de pimenta com uísque

Ingredientes 200 g pimenta malagueta

1 cabeça de alho

1 folha de louro

1 colher (sopa) de sal

1 limão siciliano

300 ml uísque

500 ml de azeite Preparo 1 Descasque os alhos e lave as pimentas.

2 Num pilão, amasse as pimentas, os alhos, o sal e a folha de louro.

3 Depois de tudo amassado, coloque num bowl e adicione o azeite, o limão e o uísque e mexa.

4 Deixe repousar por 24h e sirva.

