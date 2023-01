Para os fãs de pimentas caseiras, que adoram um tom picante na entradinha ou no prato principal, trouxemos essa receita de pimenta caseira com óleo de girassol do Bar Sambódromo.

Com apenas seis passos e seis ingredientes, você irá experimentar uma maravilhosa pimenta caseira. Siga o preparo, que é simples, e experimente. Bom apetite!

Pimenta caseira com óleo de girassol

Ingredientes 500 g de pimenta malagueta

100 g de sal grosso

10 dentes de alho

10 folhas de louro

1 L de óleo de girassol

500 ml de azeite de oliva Preparo 1 Pegue um pote de vidro esterilizado e coloque sal grosso no fundo do vidro.

2 Coloque a pimenta, os dentes de alho e as folhas de louro.

3 Coloque o óleo de girassol e azeite.

4 Pegue uma panela grande e coloque um pano de prato no fundo.

5 Coloque o pote na panela pra ferver por 20 minutos.

6 Espere esfriar e sirva. Veja mais

Gosta de pratos apimentados? Veja mais receitas:

+ Chaufa Diablo

+ Filé de costela com quiabo ao molho de pimenta

+ Pimentas em conserva

+ Bolinhas de jenipapo com pimenta

+ Pesto de pimenta