Moqueca de ovo com arroz e banana Foto: Andrea Baldaia Por Redação Paladar Moqueca de ovo Confira essa deliciosa receita da chef Andrea Baldaia Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 2 porções

Independente de onde você viva, todos já ouviram falar sobre a moqueca. Esse prato tradicional brasileiro tem diversas versões e modos de preparo. A receita que ganha tanto espaço no nosso país foi decretada pelo Ministério do Turismo, em 2013, o prato indispensável para os turistas. De sabor inigualável, todos deveriam experimentar pelo menos uma vez na vida. Um pouco diferente das receitas comuns, a moqueca de ovo é uma versão vegetariana da tradicional moqueca brasileira. Essa receita da chef Andrea Baldaia é bem simples e fácil de preparar, levando cebola, alho, ovos, pimentão e tomate em seu modo de preparo. Esse prato muito versátil pode ser servido como uma refeição principal ou um acompanhamento com outros ingredientes. Uma grande sugestão é servir acompanhada de farofa e arroz. Gostou desse prato que une facilidade, nutrição e também é uma opção bem acessível para os vegetarianos. Confira o modo de preparo: