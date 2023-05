O macarrão com linguiça de Rita Lee

Rita Lee, a Rainha do Rock Brasileiro, que faleceu nessa segunda (08/05) nos ensinou muita coisa. Suas músicas foram trilhas de várias gerações e, desde os anos 70, animaram festinhas com convites de ‘baila comigo’, falaram sobre ‘todas as mulheres do mundo’, ajudaram a libertar a ‘ovelha negra’ de várias famílias e permitiram que muitos dissessem sem medo ‘meu bem você me dá água na boca’. Mas você sabia que até ensinar a cozinhar a Rita ousou fazer com suas músicas? Isso mesmo. Em ´Macarrão com linguiça e pimentão’ a artista canta uma receita, dando direitinho a lista de ingredientes e até sugerindo o tipo de massa ideal para o prato. Verdade que anos depois, Rita virou vegana, mas o macarrão com linguiça segue imortalizado em sua voz. Quer seguir essa inspiração da cantora e preparar um belo prato de macarrão com linguiça? Então coloca lá na sua playlist a música ´Macarrão com linguiça e pimentão’ e escolhe uma dessas cinco opções maravilhosas que separamos para te ajudar a homenagear a eterna Rainha do Rock:

Espaguete de linguiça toscana com confit de tomate

Espaguete de linguiça toscana e confit de tomate, do Foglia Forneria Foto: João Erbert | Foglia Forneria

O chef Franco Ravioli, do Foglia Forneria, fez este espaguete com linguiça toscana e confit de tomate, bem temperado com manjericão, azeite, pimenta-do-reino, alho e sal, além de levar um toque de parmesão. Nesta, você troca o pimentão pelo tomate.

Macarrão com linguiça e feijão

Delicioso macarrão com linguiça e feijão. Foto: Rubens Kato

Esta receita do Dalva e Dito mistura a massa com linguiça toscana, tomate pelado e o feijão carioca - que fica no lugar do pimentão - e rende 6 porções.

Talharim de ragu de linguiça

Talharim de ragu de linguiça Foto: Istock

A chef Fádia Cheaito, do restaurante Sheike Culinária Árabe, adicionou cenoura, alho-poró, vinho tinto, tomate pelado, queijo parmesão em sua receita de talharim com ragu de linguiça.