Waffle de red velvet

O waffle é similar a uma panqueca, porém tem um preparo um pouco diferente. Na aparência, ele tem um formato semelhante ao de um biscoito grande.

Essa delícia é muito popular nos Estados Unidos, servida com melaço ou com manteiga derretida. A massa cai como uma luva no café da manhã, no lanche da tarde ou na ceia. Outra opção bacana, é servi-lo no brunch.

Nesse caso específico, o waffle funciona bem como sobremesa. A criação do Meat Downtown Burguer é servido com duas bolas generosas de sorvete de creme, morangos cortados e uma deliciosa calda de morango. Você, porém, pode recheá-lo do modo que preferir. Que tal conferir o passo a passo?

