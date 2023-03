Pão italiano recheado Foto: Padaria Carillo Por Redação Paladar Pão com recheio de pizza Com azeitonas e mussarela, esse pão caseiro recheado de pizza pode ser uma opção até para o café da manhã Dificulade Fácil Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 3 porções

Todo mundo adora acordar com cheiro de pão caseiro, ir para a cozinhar e passar uma manteiga no pão de padaria quentinho, não é mesmo? Mas que tal você preparar o seu próprio pão italiano caseiro? Recheado com um delicioso mix de de pizza caseira, a massa é bem fácil de fazer e pode ser degustada no café da manhã, no jantar ou até naquele café da tarde descontraído. A Padaria Carillo ensina o passo a passo de como fazer esse delicioso pão caseiro com recheio de pizza. A receita é super fácil e depois que você aprender nunca mais vai esquecer. Confira!